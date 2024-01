Drejtuesi Politik i PS për Qarkun e Tiranës, Erion Veliaj mblodhi në një takim këshilltarët socialistë të Këshillit Bashkiak të kryeqytetit, të cilëve i porositi të nisin një tur takimesh në të gjitha Njësitë Sdministrative për të komunikuar dhe shpjeguar qytetarëve punën e bërë dhe projektet për qytetin. Në një kohë kur opozita përpiqet të sabotojë nismat për qytetin, Veliaj nënvizoi se është detyrë e PS-së dhe e këshilltarëve të saj, që të nisin këtë komunikim të ri me qytetarët.

“Në pamundësi për ta shpjeguar në Këshillin Bashkiak se çfarë do të ndodhë me Lanën, kush përfaqëson Njësinë 7 do të shkojë ta shpjegojë projektin në komunitet, se Lana do të bëhet si segmenti nga Materniteti i Ri deri në Shkozë. Kush është aty me leje, pa leje, ka ndërtuar në shtrat të Lanës ku nuk duhet të ishte, dhe do marrë një apartament te pallatet e reja që do ndërtohen te ish Fusha e Aviacionit. Projekti i Lanës do të bëhet sepse çliron Tiranën për 1 milion banorë, jo vetëm për ata që janë aty. Kjo vlen për shkollat e reja në Sauk, në Astir, te Kopshti Botanik dhe Liqeni i Thatë. Kjo vlen për të gjitha projektet e Tiranës. Duhet që agorën e sabotuar të Këshillit Bashkiak ta copëtojmë në agora më të vogla në komunitet dhe të shpjegojmë të gjitha punët që duam të bëjmë”, tha Veliaj.

Ai nënvizoi se qëllimi i opozitës është që t’i përdorë njerëzit si mish për top për qëllimet e saj politike. “Ne nuk e zgjedhim dot kundërshtarin, njësoj siç ti nuk e zgjedh dot komshiun. Në kushtet e kësaj situate spartane në Këshillin Bashkiak, duhet të përshtatemi duke u hapur dhe duke komunikuar dhe duke transferuar agorën në komunitet. Që njerëzit jo vetëm të informohen për vendimin, por edhe të kuptojnë thelbin e vendimeve dhe të kuptojnë se ata që i përdorën mish për top te “Astiri”, te Bulevardi, “5 Maji”, në Kombinat, apo kur iu turrën këndit të lodrave, sheshit “Skënderbej”, Pazarit dhe Kalasë, nuk kanë lidhje me qytetërimin”, shtoi Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës nënvizoi se këshilltarët socialistë dhe PS janë i vetmi grupim që i çon përpara punët në qytet. “Mjafton të shikosh panoramën e Këshillit Bashkiak dhe nuk besoj se ka njeri dilema se kush është grupimi që e çon përpara këtë qytet. Ne vijmë të parët në mbledhje, ne ikim të fundit, dhe vijmë gjithmonë të përgatitur. Kush vjen me flakadanë, me zhurmë, me karagjozllëqe, të dhimbset kur mendon se dikur kanë pasur në dorë fatet e këtij vendi. Megjithatë, unë e shoh shumë sfiduese marrëdhënien tonë politike. Kush mendon se meqë ata janë bërë copë e çikë, mjafton, është një përtaci e madhe politike dhe intelektuale. Kjo përtaci nuk mund të na kapë ne. Fakti që ata bëjnë si karagjozë, bëjnë histerinë e tyre duke prishur mbledhjet, nuk duhet të jetë vetëkënaqësi për ne, që të themi i kemi votat e “hajt shnet”. Përkundrazi, kjo përkthehet në më shumë përgjegjësi. Të gjitha shpjegimet që do i jepnim në sallën e Këshillit Bashkiak, tani nevojitet t’i bëjmë nëpër njësitë tona”, tha ai.

