Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka mbërritur mëngjesin e sotëm në Gjykatën Administrative, ku pritet të zhvillohet seanca e radhës për padinë ndaj prokurorit Ols Dado.
Veliaj ka kërkuar shfuqizimin e dekretit të presidentit që ka emëruar Dadon si prokuror në vitin 2008. Ai pretendon se në atë kohë nuk janë plotësuar kushtet ligjore për marrjen e statusit të magjistratit.
Gjatë mbrojtjes së tij, kryebashkiaku iu referua edhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila konstatoi probleme në arsyetimin e Gjykatës së Lartë për masën e paraburgimit ndaj tij.
Ai kërkoi që ky vendim të merret parasysh nga trupa gjykuese gjatë shqyrtimit të çështjes.
Ndërkohë, prokurori Ols Dado është pjesë e hetimit penal ndaj Veliajt, çështje që po ndiqet nga Prokuroria e Posaçme (SPAK).
Në sallë mungojnë përfaqësuesit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Avokaturës së Shtetit.
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