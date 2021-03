Të rinjtë ishin një ndër risitë më të mëdha që solli Partia Socialiste në listën e kandidatëve për deputetë të 25 Prillit, falë edhe platformës “Deputeti që Duam”. Gjatë një takimi me përfaqësues të Forumit Rinor EuroSocialist, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili është edhe drejtues politik i Partisë Socialiste për këtë qark, u shpreh se të rinjtë në Shqipëri janë sot “partia” më e madhe, ndaj politikat e mazhorancës i adresohen atyre.

“Po të ishte parti më vete, grupmosha 18-30 vjeç do ishte “partia” më e madhe në vend, se jemi ende një popull i ri. Ndaj, temat që përqafon sot e majta dhe që i ka në doktrinën e vet janë thellësisht të ndjeshme për rininë. Shumë nga punët që ne bëjmë në Bashkinë e Tiranës, duke filluar nga shkollat e reja, Karta e Studentit, konviktet e reja, kanë një përputhshmëri me çështjet ku rinia ka interes,” tha Veliaj, duke kujtuar se modeli i mëparshëm i PD dhe LSI ishin “Kristali” dhe “Vitrinat”, pa folur për konviktet, ku 90% e tyre ishin të zaptuara.

Ajo që veçoi Veliaj, ishte fakti se taksa progresive mund të quhet pa mëdyshje sot taksa që ndihmon të rinjtë, pasi i jep mbështetjen kryesore në hapat e parë të jetës për ta.

“Shumica e të rinjve nuk e nisin punën me rrogë 2 milion e gjysmë lek. Të rinjtë e fillojnë me një pagë minimale. Tani që paga minimale do të bëhet 400 mijë lekë, me programin tonë të ri dhe në mandatin tonë të ardhshëm, taksa për këtë fashë do të jetë sërish zero,” tha Veliaj, duke theksuar se ajo që PD propozon është minus 9% e pagës që në ditën e parë të punës për të rinjtë, përmes taksës së sheshtë.

Veliaj tha se arsyeja më e madhe pse duhet votuar Partia Socialiste është vetë lista, e cila përfshin si asnjëherë më parë dhe si asnjë forcë tjetër politike të rinjtë, ndryshe nga PD që vazhdon me fosilet 30-vjeçare, por dhe siglat e partive anonime.

“Nëse shumica e listës sonë janë të rinj, shumica e listës që kemi përballë janë fosile. Ne nuk kemi PD-në përballë, kemi kryetarin e PR-së, kryetarin e PDK-së, kryetarin e PDIU-së, kryetarin e PBDNJ-së, pra kryetarë të partive pa anëtarë,” nënvizoi Veliaj.