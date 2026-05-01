Kasowitz publikon letrën e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, drejtuar Komunitetit Ndërkombëtar, ku kërkon monitorim ndërkombëtar të seancës gjyqësore të 8 Majit në Shqipëri
Kasowitz dhe Mishcon de Reya i dorëzuan një letër zyrtare nga Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë së Tiranës, aktualisht në paraburgim, përfaqësuesve të ambasadave të huaja dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Shqipëri, duke i nxitur ata të monitorojnë aktivisht seancën kyçe të 8 majit 2026 para Gjykatës Administrative në Tiranë dhe duke kërkuar që procedura të transmetohet drejtpërdrejt, në përputhje me praktikat e transparencës së Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë.
Seanca do të shqyrtojë nëse Ols Dado, prokurori kryesor në çështjen penale të Kryetarit Veliaj, është emëruar në mënyrë të ligjshme sipas legjislacionit shqiptar. Në letrën e tij, Kryetari Veliaj parashtron një kontestim ligjor duke pretenduar se z. Dado nuk ka plotësuar kërkesat e detyrueshme të kualifikimit — konkretisht, përfundimin e Shkollës së Magjistraturës ose marrjen e një përjashtimi të ligjshëm — duke e bërë emërimin dhe veprimet e tij si prokuror të pavlefshme që nga fillimi.
Kryetari Veliaj paralajmëron se çështja mund të hidhet poshtë për arsye procedurale të “legjitimimit” pa u shqyrtuar meritat, potencialisht në një mjedis të mbyllur të mbrojtur nga vëmendja publike dhe ndërkombëtare. Ai argumenton se një rezultat i tillë do të ngrejë shqetësime serioze mbi procedurat e duhura ligjore dhe sundimin e ligjit.
“Kontestimi im ligjor nuk ka të bëjë vetëm me mua apo z. Dado. Është një përpjekje për të siguruar që republika jonë të ndjekë ligjin që rregullon emërimin e prokurorëve, dhe për të korrigjuar çdo gabim në procesin e vetting-ut që rezulton në emërimin e kandidatëve të pakualifikuar,” shkroi Kryetari Veliaj.
Letra detajon më tej pasojat e emërimit të një prokurori të pakualifikuar si z. Dado, duke përfshirë paraburgimin e pacaktuar, aksesin e kufizuar te avokati dhe provat, dhe masat hetimore tepër të zgjeruara që prekin familjen dhe jetën personale të Kryetarit Veliaj. Kryetari Veliaj u bën thirrje përfaqësuesve ndërkombëtarë të marrin pjesë në seancë, të monitorojnë procedurat dhe të amplifikojnë çështjet në nivel ndërkombëtar.
Dan Fetterman, partner në Kasowitz, shtoi: “Kjo është një çështje themelore e sundimit të ligjit. Nëse një prokuror nuk ka kualifikimet ligjore për të mbajtur detyrën, çdo veprim i ndërmarrë nën atë autoritet është në thelb i dyshimtë. Transparenca në këtë procedurë është thelbësore jo vetëm për të drejtat e Kryetarit Veliaj, por edhe për besimin e publikut në institucionet gjyqësore të Shqipërisë.”
Link i deklaratës në anglisht: https://www.prnewswire.com/news-releases/kasowitz-and-mishcon-de-reya-release-tirana-mayor-erion-veliajs-letter-to-the-international-community-urging-international-monitoring-of-may-8-court-hearing-in-albania-302759632.html
