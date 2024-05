Kryebashkiaku Erion Veliaj i cili ndodhet në Itali ka publikuar fotot nga përgatitjet e fundit për takimin e nesërm të kryeministrit Edi Ramën me sipërmarrësit shqiptarë të Lombardisë.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Veliaj shprehet se ndihet krenar kur dëgjon historitë e shqiptarëve të suksesshëm.

“Përgatitjet e fundit për tubimin e nesërm me Edi Rama me sipërmarrësit shqiptarë të Lombardisë! Mbushesh me një krenari të jashtëzakonshme teksa dëgjon historitë e guximshme të shqiptarëve të suksesshëm që filluan nga zero e kanë kapur majat”, thekson Veliaj.

/a.r