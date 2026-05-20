Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj kërkoi shfuqizim të masës së sigurisë ‘arrest në burg’ në Gjykatën Kushtetuese.
Gazetarja Anila Hoxha raporton se seanca në Kushtetuese ka përfunduar, por sot nuk ka një vendimmarrje nga gjykata.
Gjykimi u bë me prova shkresore, pra ishin vetëm gjykatësit, pa prezencën e vetë kryebashkiakut apo SPAK.
Më herët të dyja palët kanë depozituar prapësimet e tyre, Veliaj përmes avokatit ku argumenton se përse duhet shfuqizuar masa dhe SPAK ka depozituar qëndrimet e vetë.
