Gjatë diskutimeve në Top Story, analisti Lorenc Vangjeli shprehet se transferimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, në burgun e Fierit, mund të jetë i lidhur me qëndrimet e fundit të tij mbi protestat në Serbi, duke bërë një paralelizëm me atë që ndodh në vendin tonë.
“E dukshme është se është konsumuar një gënjestër dhe e nevojshme është se duhet një hetim. Transferimi bëhet sipas ligjit, në kushte specifike dhe rrethana që ligji i saktëson.
Arsyeja që i jepet se është sekret shtetëror është luga e benzinës që e bën këtë çorbë, që nuk dihet se kush e ka gatuar. Klasifikimi i një dokumenti sekret bëhet nga kryeministri ose presidenti.
E para është për tu mësuar se kush e ka dhënë këtë autorizim. Kjo më pas shkon shumë më thellë. Ky transferim vjen menjëherë pas një deklarate që Veliaj e bënte për protestat në Serbi dhe paralelja ishte e dukshme.
Për të rrëfyer të dhëna që nuk dalin në media është se Veliaj ka nisur të drejtojë gishtin te personazhe sekret që i konsideron shkaktarë të fatkeqësisë së tij, jashtë drejtësisë.
Gishtin që deri dje e drejtonte ekskluzivisht ndaj Ballukut, sot po e drejt edhe ndaj Ramës
Nuk ka pasur asnjë sinjal të Veliajt për kërcënim të sigurisë së tij. Ndodhet në korridor me persona të rrezikshëm”, tha Vangjeli.
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