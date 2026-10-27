Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka njoftuar se 1500 familje janë shpallur fituese nga programi i kredisë së butë për blerjen e një banese të re.
Përmes një mesazhi nga qelia, Veliaj bëri të ditur se i ka propozuar Këshillit Bashkiak të Tiranës që, në mbledhjen e 29 tetorit, të miratojë listën e plotë të familjeve përfituese.
Ai u shpreh se, pavarësisht vështirësive që pretendon se po has në ushtrimin e detyrës, i vjen mirë që po bëhet realitet ëndrra e këtyre familjeve për të pasur një shtëpi të tyren.
“Pavarësisht përndjekjes, izolimit dhe refuzimit të çdo takimi pune me stafin e bashkisë, çka ma vështirëson së tepërmi detyrën për t’i shërbyer si duhet qytetarëve që më kanë votuar, më vjen mirë që këtë javë bëjmë realitet ëndrrën e 1500 familjeve, të cilat janë shpallur fituese nga programi i kredisë së butë!
I kam propozuar Këshillit Bashkiak të Tiranës që, në mbledhjen e 29 tetorit, ta miratojë të plotë listën, që këto familje të përballojnë blerjen e një shtëpie të re.
E marr me mend gëzimin e tyre, ndaj edhe i uroj nga zemra”, shkruan Veliaj.
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