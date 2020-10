Nuk ka një dorë të shtrirë për koalicion. Deklara e kryeministrit Edi Rama në Asamblenë e PS-së, se “do të shpëtojë Lulzim Bashën” nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, për Erion Veliaj është shprehje dhembshurie.

“Dikush që është i pafuqishëm, hera e pestë që humbet zgjedhjet, me u rrah si gomari në duhan, të shijon vuajtja dhe dhimbja, ishte shprehje dhembshurie të dikujt që ka një sindrome Stokholmi. Nuk ka shpjegim tjetër. Në parti që është rrahu 5 herë, do priste biletën në Holandë. Pas humbjes së prillit, do të ketë tjera hallet, do duhet të zgjidhe lidershipin, do të jetë betaj për cintegrimin e PD, nuk më duken të shqetësuar për Shqipërinë”, tha Veliaj.