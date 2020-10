Për kryebashkiakun Erion Veliaj ka bërë me dije në Repolitix se ndaj tij PD-ja nuk ka ngritur asnjë padi, për akuzat ndaj kryedemorkatit Lulzim basha. Sipas tij, të gjitha janë vetëm deklarata për mediat. Ai tha se PS-ja në pushtet ka punuar aq mirë sa dhe vetë Basha sot jeton më mirë se kur PD ishte në pushtet.

“Atij i është shtuar pasuria. Edhe Basha jeton më mirë me PS në pushtet! Mirëqenia është aq e mirë sa dhe kundërshtarët jetojnë më mirë, jo të vritesh në Bulevard, apo si në Gerdec. Kam qenë në takime me të përndjekur që kanë qenë me PS, ne u dhamë të 7 këstet. Ajo që ne themi është nëse të takon me ligj, mos u habit fare që të synojë të bindë edhe ato të djathtë që thonë për na shërbejnë me dinjitet.

I qëndrojë akuzave për PD-së, nuk ka asnjë padi ndaj meje. i kam dosjet gati se deri tani janë deklarata për shtyp, i kam dosjet dhe provat dhe prandaj jam i bindur që dhe Basha është cështje kohe të jetë me PS se i ka parë hajrin. Për të gjitha arsye unë do i provojë PD që dhe lideri i tyre jeton më mirë se kur ata ishin në pushtet”, tha Veliaj.