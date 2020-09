Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj inspektoi kantierin e ndërtimit të shkollës 9-vjeçare “Vaçe Zela”, në të cilën është integruar edhe një kopësht, dhe të shkollës së mesme “Kristo Frashëri”, të cilat zgjidhin përfundimisht nevojat e 7 mijë banorëve të këtij komuniteti.

“Kjo që po ndodh në fund të “Don Boskos” është një mrekulli. Dikur konsiderohej si një nga zonat informale të lëna pas dore, sot jo vetëm është urbanizuar nga ndërtesat edhe banesat private, po më në fund i përgjigjemi një komuniteti prej 7 mijë banorësh, që e ka vuajtur çështjen e arsimit prej rreth 30 vitesh. Sot themi se kjo zonë kufitare mes njësisë 9 dhe njësisë 11, është integruar në Tiranë me dy nga shkollat më të bukura, shkollën “Vaçe Zela” dhe “Kristo Frashëri”, të cilat kombinuar si dy “L”, për të krijuar një oborr të brendshëm dhe për të dhënë një sens qetësie dhe sigurie”, u shpreh Veliaj.

Dy shkollat e reja pritet të përfundojnë përpara afatit, ndërsa do të nisë rehabilitimi i dy shkollave të tjera “Qazim Turdiu” dhe “Hasan Vogli”. “Po sigurohemi që klasat të kenë më pak nxënës. Është super lajm që, semestrin tjetër, do të kemi një shkollë e cila ka 60 klasa, rreth 2000 nxënës, përfshirë këtu edhe parashkollorin. Të heqësh 2000 nxënës nga mbingarkesa e shkollave të tjera, është diçka fantastike sepse krijon kushte shumë më të mira për ta. Do të mundohemi të përfundojmë përpara afatit, që semestri i dytë të na kapë me shkolla të reja, në mënyrë që nxënësit e shkollave “Qazim Turdiu” dhe “Hasan Vogli”, të cilat do të restaurohen për shkak të tërmetit, të kemi mundësi t’i sistemojmë këtu”, shpjegoi kryebashkiaku.

Ai theksoi se kjo bashki do të mbahet mend për vëmendjen ndaj arsimit dhe numrin e madh të shkollave të reja. “Unë nuk e di për çfarë do mbahemi mend, por shpresoj shumë që nga shumë punë që kemi bërë, të jetë kjo e shkollave. Me shkollën “Vaçe Zela” dhe “Kristo Frashëri”, dy emra të mëdhenj, shpresoj se do gjejnë frymëzim breza të tërë dhe do kuptojmë se arsimi dhe kultura janë gjithçka, nuk i prish as tërmeti, as përmbytja, as Covid-i. Ato që kemi në kokë, në zemër dhe vlerat që na karakterizojnë si shoqëri, nuk ka tërmet që na i heq”, tha Veliaj.

Ndërtimi i dy shkollave të reja ka sjellë që tani rritje të vlerës së pronës dhe më shumë interes për banorët, për të investuar në këtë zonë. “Me ardhjen e shkollës këtu, ka filluar edhe urbanizimi i zonës. Shumë prej atyre që kanë pasur shtëpitë të ndërtuara keq, pa leje, po konsolidohen në pallate që do prodhojnë apartamente, çifte të reja dhe pastaj, fëmijë që do frekuentojnë këto shkolla. Më vjen mirë që më në fund nuk bëjmë arna, por bëjmë një shkollë, që do mendojë edhe për Tiranën e 30 viteve”, deklaroi ai.

Dy shkollat e reja do të kenë edhe klasa me specifika të ndryshme, për të inkorporuar brenda saj edhe artin, dhe të gjitha aktivitetet e tjera pas shkollore. Ndërkaq, pjesë e institucioneve të reja arsimore janë edhe palestrat me përmasa olimpike, që do t’i shërbejnë komunitetit pas mësimit.

g.kosovari