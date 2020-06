Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi sot bllokun e pallatave në njësinë nr. 7 në Tiranë, të rikonstruktuara nga fondi i Komunitetit. Gjatë inspektimit Veliaj u shpreh se ky investim ul vlerën e faturës së energjisë mujore për banorët, si dhe rrit vlerën e pronës së tyre.

“Duket sikur është pallat i ri, por në fakt është një pallat 48-50 vjeçar. E bën më të paraqitshëm dhe i rrit vlerën kësaj prone. Është bërë një punë e shkëlqyer me një pallat, që nuk mendoja se mund të transformohej. Kjo ndodh kur ne shqiptarët bashkëpunojmë, qoftë si qytet, qoftë si lagje, qoftë edhe 20 familje të një pallati; mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Është model edhe për pallatet e tjera. Duhet vetëm pak bashkëpunim! Nëse bëjmë llogarinë, na del se më mirë i bëjmë një veshje me kapotë dhe përfitojmë gjysmën e parave nga fondi i bashkisë”, deklaroi Veliaj.

Ndër të tjera Veliaj u ndal edhe në familjet e prekura nga tërmeti, ku theksoi se nga data 30 qershor do të nisë dhënia e pagesave për kategoritë DS1, DS2, DS3.

Në datën 30 qershor do të kemi bërë pagesat e para për kategoritë DS1, DS2, DS3. Paguajmë cash për ata që kanë dëmtime të lehta. Mjafton të marrin një kompani, të lidhen me administratorin dhe të bëjnë këto lloj punimesh. Për dëmtimet e rënda – DS4, DS5 – nëse është pallat do ta bëjë Bashkia; nëse është privat, do ta bëjnë brigadat sipas dosjeve që kemi për ndërtimin e shtëpive. Kemi një shans fantastik që ta veshim qytetin nga e para. Ku është pallat i padëmtuar, të vishet me kapotë; ku është i dëmtuar nga tërmeti, të rregullohet me atë fond, kurse shtëpitë private të rrëzuara apo pallate të pabanueshëm, t’i ribëjmë. Nëse ecim me këtë frymë, e kthejmë krizën në mundësi”, theksoi Veliaj.