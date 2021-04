Kryetari i Bashkisë Tiranë dhe drejtuesi i qarkut të PS në Tiranë, Erion Veliaj është i ftuar në emisionin “Repoltix” në Report Tv me gazetarin Denis Minga. Sfidat për 25 prillin dhe fushata elektorale do të jenë në fokus të diskutimeve. I pyetur nëse do preferonte një fletë votimi me emra ap me numra siç dhe u vendos, Veliaj tha se ndoshta ideale do të ishte me emra, por lista shfaqet probleme sidomos për Tiranën dhe për këtë iu gjend zgjidhja me nr. Ai tha se në fletën e votimit me numra të gjithë do të kontribuojnë së bashku për PS si një skuadër e madhe dhe e bashkuar.

“Votimi me nr apo me emra? Zgjidhja ideale ndodhsha do të ishte me emra, ku këto personazhe kanë një logo edhe në emrin e tyre përtej asaj të PS. Por në pamundësi që lidhej edhe me printimin e fletës së votimit që erdhi nga kompania sllovene, ku sidomos në Tiranë lista do të kthehej në çarçaf me nr ishte zgjidhja e duhur. Me parimin se të gjithë bashkë bëjmë më shumë se secili veç e veç, pra të gjithë të jemi të bashkuar nën logon e PS”, tha Veliaj.

Erion Veliaj ka folur për Mimi Kodhelin, Pandeli Majkon dhe Fatmir Xhafajn , të cilët janë renditur në pozicione jo fituese dhe rrezikuese në listën e Tiranës, duke thënë se ata janë 3 ikona dhe figura mjaft të vlerësuar si nga qytetarët ashtu edhe brenda PS. Ai tha se të tre do e thyejnë herësin dhe të renditen lartë dhe të marrin mandatin. Ai konfirmoi gjithashtu se lista e PS për Tiranën ishte propozim i tij dhe se nuk ka pranuar as 2 apo 3 propozimet që i ka bërë Edi Rama për emra të caktuar.