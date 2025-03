Socialisti Etjen Xhafaj insistoi në A2 CNN me gazetarin Andrea Danglli, se kreu i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj është i pafajshëm përballë akuzave të ngritura ndaj tij.

I ftuar në “Off the Record”, deputeti Xhafaj komentoi dhe detajet e dosjes për kryebashkiakun, duke hedhur dhe dyshime për motivet e vërteta se përse u publikua dosja e Erion Veliajt në media.

“Unë nuk merrem me shumat e grave të politikanëve për veshje. Zonja ka pasur një agjenci për promovime, videoklipe dhe nuk merrem me shpenzimet e këtij lloji. Nuk merrem me biletat e 2004, kur Erioni nuk ishte zyrtar. Unë nuk po them që drejtësia e re mos e gjykojë, por ta bëjë në gjendje të lirë, duke i marrë pasaportën, njësoj si kreu i opozitës.

Ish-presidenti për mua duhet të gjykohet në gjendje të lirë. Nuk kemi asnjë faqe nga dosja e këtyre dy personave dhe të gjithë dosjen për Erion Veliajn. Dimë vetëm çështjet, por jo detajet. Për Veliajn dimë dosjen me 366 faqe”, tha Xhafaj.

Xhafaj ishte i ftuar në A2 CNN ku mes të tjerash foli dhe për reagimin e ashpër të PS dhe kreut të saj Edi Rama ndaj institucioneve të drejtësisë pas arrestimit të Erion Veliajt.

Xhafaj mohoi se kishte një sulm të organizuar kundër SPAK. Sipas tij, duhet bërë gjithçka që institucionet e drejtësisë të jenë me standarde, në këtë moment kur vendi po synon anëtarësimin e shpejtë në Bashkimin Evropian.

“Ka 5 vite që reforma në drejtësi është vënë në jetë. Ka një rekord të gjërave që nuk bëhen. Teksa administrata përgatitet për një aderim të shpejt në BE, që të kemi dhe një drejtësi me standarde. Ne nuk jemi duke folur vetëm për SPAK. Në asnjë moment nuk kemi folur vetëm për SPAK, por edhe për gjykatën, inspektoratet. Qëndrimi ynë ka të bëjë me parimin, me standarde dhe jo me emër të përveçëm”, tha Xhafaj në “Off the Record”