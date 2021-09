Shumë shpejt do të hapet gara për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, që do të jetë 9 herë më i madh se godina e vjetër. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj deklaroi në emisionin “Real Story”të drejtuar nga Sokol Balla, se parlamenti i ri do të miratojë aktin normativ për financimin e godinës së re të teatrit që i hap rrugën dhe ndërtimit të shtëpisë së re të artistëve.

“Vendimi i Gjykates Kushtetuese ka dy pjesë: një pjesë politike, që secila palë të vraponte dhe të bënte deklaratë për shtyp, por ka edhe një pjesë juridike, që thotë se vendimi i Keshillit Bashkiak është i vlefshëm dhe puna vazhdon. Aty gjykohej nëse prishja e teatrit dhe ndërtimi aty është ekskluziv i Bashkisë Tiranë apo i rikthehet Ministrisë së Kulturës. Qeveria këtë e sqaroi duke thënë ne sot i kemi transferuar vetëm tokën, se teatër aty nuk ka dhe në këtë tokë, siç në shkolla nuk japin mësim zyshat e Bashkisë, japin të Ministrisë së Arsimit, por i ndërton Bashkia. Pra ne si një ent që specializohemi kryesisht në infrastrukturë, por ofrojmë le të themi këtë pjesë të projektit dhe pastaj, çelësat në dorë Ministrisë, për të ndërtuar një teatër aty ku ishte, 9 herë më të madh seç ishte. Në hipotekë ishte 1500 metra katror, pjesa tjetër ishte shtuar ndër vite, me “Ylli” bingo e me çudira të tjera. Ndërkohë sot do të kemi mbi 9 mijë metra katror vetëm për teatrin, në po të njëjtin territor. Parlamenti i ri do të duhet që në seancat e para, mos të them të parën fare të kalojë sërish aktin normativ që janë paratë e teatrit dhe ne menjëherë do hapim garën. Kështu që brenda tetorit hapim garën për teatrin”, theksoi Veliaj.

Kreu i Bashkisë u shpreh se teatri i ri do të ketë edhe një hapësirë të dedikuar muzeale për pjesën e nostalgjisë.

“Kemi një pjesë që është e dedikuar vetëm për pjesën e nostalgjisë. Pra ekspozitorë, makete, veshje, rekuizita; pra do të kemi rreth 1000 metra katror, sa ishte teatri i vjetër, vetëm hapësirën muzeale tek teatri i ri.

Unë nuk dua të bëj dhe arkitektin dhe urbanistin dhe kuratorin dhe drejtorin e muzeut. Unë jam kryetari i Bashkisë, bëj infrastrukturën. Do ta marrë Ministria e Kulturës dhe pastaj për të gjithë nostalgjinë mund të ketë ekspozita tematike. Mund të jetë një ekspozitë ose një pjesë muzeale 1 muaj për Kadri Rroshin dhe 1 muaj për Agim Qirjaqin e kështu me radhë. Ky është vendimi i tyre. Di që ne do të kemi një teatër që nuk ka nevojë më të shkosh me batanije në dimër dhe me peshqir në verë, edhe jo një gjysma pijetore me bingo edhe me tallash. Vepra e fundit e ngjashme që ka bërë Bjarke Ingels në Bordo të Francës, quhet “Meka” shtëpia e artit të kulturës kontemporane bashkëkohore. Mjafton që njerëzit t’i bëjnë një google asaj dhe të shikojnë Mekën e Bjarkes në Bordo për të kuptuar që më në fund do të kemi në Tiranë diçka që është e denjë për shekullin 21, si sot që është e denjë TOB. Mbas shumë sherreve shiheni teatrin sot, është një mrekulli”, tha Veliaj.