Parkut të Liqenit Artificial i shtohen edhe 79 pemë të reja. Shoqata e basketbollit për fëmijë “KaraiBasket”, klubit sportiv “Albanët” dhe përfaqësues të Intesa Sanpaolo Bank Albania, iu bashkuan nismës së Bashkisë së Tiranës dhe kryetarit Erion Veliaj për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet.

Kryebashkiaku Veliaj tha se falë punës në këto 8 vite, jo vetëm janë çliruar hapësirat e zëna, por janë shtuar edhe sipërfaqet e mbjella. “Ne na bashkon dashuria për qytetin. Pavarësisht punëve që bëjmë, na bashkon parku, na bashkojnë rrugët, na bashkon qyteti, dëshira për oksigjen dhe gjelbërim. Edhe vetë e kisha harruar sa punë është bërë dhe sa mijëra pemë janë mbjellë në pjesën jugore të Parkut të Liqenit. E kemi dyfishuar parkun, kemi liruar të gjitha hapësirat e zëna. Është shumë e lehtë ta marrësh për të mirëqenë hijen që bën sot një pemë, por duhet të kujtosh se dikush i mbolli ato para 7-8 vitesh. Pemët që mbjellim sot, ndoshta nuk do të bëjnë hije për ne, por për brezin tjetër që do të vijë, për çuna e goca të rinj që do të transferohen në këtë qytet, për gjeneratën e ardhshme”, deklaroi ai.

Veliaj u shpreh se synimi është mbjellja e 100 mijë pemëve të reja deri në fund të sezonit. “Unë ndihem i bekuar që në këtë qytet ka kaq shumë solidaritet dhe pavarësisht punës që bën, secili mendon të lërë një shenjë, të hedhë rrënjë në qytet. Ne duam që deri në fund të kësaj stine të kapim targetin tonë të 100 mijë pemëve të mbjella. Kemi kohë deri në prill për këtë”, tha ai.

Kur ftoi qytetarët dhe bizneset t’i bashkohen kësaj nisme, Veliaj theksoi se ky solidaritet jep shpresë për qytetin. “E di që është shumë kollaj të jesh cinik, të rrish në internet apo të bësh analistin nga divani. Por, është shumë më e vështirë të marrësh lopatën dhe të mbjellësh pemë. Për të gjithë ata që thonë sa bukur ka dalë parku, duhet të dinë se parku nuk bëhet në një ditë. Parku është kontribut i qindra njerëzve, që kanë mbjellë mijëra pemë. Çdo ditë nga pak, për të arritur këtë progres. Fakti se po vjen në racë shumë më e përgjegjshme, me djem dhe vajza të vegjël që janë të mirë me mësime, të mirë me sport, por nga ana tjetër edhe qytetarë të mirë, më jep shumë shpresë për qytetin”, deklaroi ai.

Përfaqësuesi i bankës Intesa San Paolo, Alessandro D’Oria, tha se ky investim është një gjurmë domethënëse për të ardhmen e brezave të rinj. “I vlerësojmë shumë çështjet e mjedisit dhe gjithçka që përfshin një angazhim të qëndrueshëm në aspektin e vlerave mjedisore. Sigurisht, jo vetëm mbjellja e pemëve në këtë park të mrekullueshëm, por edhe fakti se shihet si një perspektivë drejt së ardhmes për të rinjtë shqiptarë, është pa dyshim diçka që na mbush me krenari. Nuk është thjesht një investim në aspektin tradicional, por ka të bëjë me faktin se lëmë një gjurmë domethënëse në mjedis, për të ardhmen e të rinjve”, deklaroi ai.

Afrimi i qytetarëve dhe subjekteve me nismën “Dhuro pemë për Tiranën” është një mundësi e mirë për të arritur qëllimin për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra të Tiranës.