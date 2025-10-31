Erion Veliaj ka folur sot para Gjykatës Kushtetuese, teksa tha se ka pritur 9 muaj për të thënë të vërtetën e tij.
Ai shtoi se është rrëmbyer nga zyra dhe se sot ka më tepër policë sesa avokatë rreth tij.
“Jam këtu t’ju kërkoj që të mbrojmë së bashku demokracinë, për të cilën jemi betuar. Jam zgjedhur tre herë dhe për mbrojtjen e vullnetit të qytetarëve do të bëj gjithçka” – tha Veliaj ndër të tjera.
Ai u ndal te shkarkimi.
“Mungova 3 muaj në zyrë? Kjo është fyerja më e madhe që kam marrë. Sepse vjen nga bashkëpunëtorët e mi. Pikërisht atyre që ishin dëshmitarë të rrëmbimit tim. Zoti i faltë” – tha Veliaj.
Ai shtoi se mungesën ia ka borxh vetëm familjes së tij.
