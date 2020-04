Kryebashkiaku Erion Veliaj, këtë të premte nga “Provokacija”, është shprehur se përvoja si kryetar Bashkie është ndër më të bukurat në jetë. Ai ndër të tjera ka theksuar se është një profesion që të jep kënaqësi dhe nuk do e ndryshonte me asgjë.

“Përvoja si kryetar bashkie është më e bukura në jetën timë, të vdisja dhe të lindja 100 herë këtë punë nnuk do e ndryshoja, është një ndër më të bukurat. Nuk më vjen në mendjen një profesion tjetër që një vendim që merr në mëngjes jep shumë impakt në darkë dhe se si një aktivitet që ndërmerr transformon jetën e vendit ku je rritur dhe ku ke kujtime”,tha Veliaj.

Veliaj në një intervistë me gazetarin Mustafa Nano ka komentuar edhe shembjen e godinës së Gjimnazit “Sami Frashëri” në kryeqytet e cila u dëmtua nga tërmeti. Në fjalën e tij ai ka theksuar se kjo ishte një ndër vendimet që i ka ngjallur shumë kujtime për kohën e kaluar në këtë godinë.

“Nëse nuk do të kisha shumë nostalgjinë dhe melankolinë e prishjes së shkollës Sami Frashëri nëse nuk do të isha vetë aty. Sa veta në qytet mund të thonë se rindërtuan shkollën Sami Frashëri. Nostalgjia është njerëzore kujtimet, arkiva e memories janë gjëra njeraore por tashmë nuk mund të mbetemi peng i së kaluarës ajo ishte një shkollë që është ndërtuar në viti 62’ ishte një shkollë që kanë qenë presidenti Meta, ish kryeministri Nano, kreu i PD-së Lulzim Basha, shkollë që ka prodhuar kampionë të olimpiada të shumta. Vitet e vështira 97’-98’ i kam kaluar në atë shkollë, ku mësimi bëhej ose në distancë ose me orë të shkurtuara Samiu Ishte vetë një ambient i polarizuar. Në atë kohë vetë Fatos Nano Sa kishte dalë nga burgu, dhe Kol Nano ishte në maturë po ashtu ishte edhe Shkëlzen Berisha, shkolla kishte dhe persona që kishin popullaritetin politik të atij momenti. Në atë shkollë nuk mësoje vetëm në klasë por dhe nga dinamikat përreth”, është shprehur kryebashkiaku.

Ndërkohë pyetjes së gazetarit se çfarë mendon për liderin e opozitës veliaj është shprehur se është një ndër personat që ka humbur më shumë në jetë për mundësitë që i janë dhënë.

“Lulzim Basha është ndoshta njeriu që ka humbur më shumë shanse në jetë se kushdo tjetër mund ta shfytëzonte shumë mirë punën në bashki ddenë qeveri. Më vjen keq për humbjet e tij në jetë. Ne jemi njohur kur kemi qene 20 vjeç dhe unë jam 40 sot jeta ikën shumë shpejt dhe nëse perëndia apo zgjedhësi të japin një shans duke të zgjedhë duhet ta maksimizosh, nuk mund të jetë nofka jote gjumash, nuk mundet pasi është një shans që i jepet 1 në një milionë dhe koha ikën shpejt”, ka thenë ai.