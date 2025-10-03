Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka zhvilluar këtë të premte një takim koordinues me ministrat dhe deputetët e Tiranës, në funksion të organizimit të fushatës për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit.
Burime për Panorama Online nga mbledhja bëjnë të ditur se Rama ka komentuar situatën e krijuar pas vendimit për shkarkimin e Veliajt, duke sqaruar: “Nuk e shkarkoi qeveria Erion Veliajn, por Këshilli Bashkiak.
Deklarata e Ramës vjen vetëm një ditë pasi avokatët e Veliajt depozituan në Gjykatën Kushtetuese një ankim ndaj dekretit të Presidentit të Republikës, që shpalli vakancën në Bashkinë e Tiranës dhe vendosi datën e zgjedhjeve të pjesshme.
Kreu i PS-së i ka kërkuar të pranishmëve të mos përfshihen në debate politike apo publike lidhur me mënyrën e dekretimit të zgjedhjeve nga Presidenti, duke theksuar se për Partinë Socialiste, çështja është e qartë dhe nuk duhet të ndikojë në organizimin elektoral.
Po ashtu Rama ka bërë ndarjen e zonave të përgjegjësisë për deputetët dhe ish-deputetët e PS në Bashkinë e Tiranës, e njëjta skemë që u përdor edhe në zgjedhjet e 11 majit.
Në fushatë do të përfshihen gjithashtu edhe ministra të kabinetit qeveritar, të cilët do të kenë një rol aktiv në mbështetjen e strukturave në terren dhe në komunikimin me qytetarët.
