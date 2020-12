Zbardhja nga SPAK e dosjes së dy vrasjeve të bujshme në 2005, Klodian Saliut dhe biznesmenit Vajdin Lamaj, veç dëshmisë së të penduarit Luftar Reçi ka edhe dy bashkëpunëtorë të tjerë ende pa një status të caktuar.

Detajet i zbuloi gazetarja e Ora News, Keti Banushi, në një intervistë në studio n e lajmeve të Rtv Ora.

Ndërkohë Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim për nxjerrjen e sekretit hetimor.

Banushi: Dëshmia e një personi që ka qenë okular në vendngjarje i ka dhënë mundësinë SPAK të hapë edhe një herë këtë çështje. Nuk ka marrë akoma fazën e bashkëpunëtorit, është bashkë i pandehur me personat e tjerë. Te vrasja e Klodian Saliut ka qenë pjesëmarrës në ngjarje. Gjithçka varet nëse dëshmia e bashëpunëtorit të drejtësisë do të lidhet dhe me prova të tjera. Nga informacionet që kam ka edhe persona të tjerë që janë ofruar të bashkëpunojnë për këtë ngjarje. Për vrasjen e Klodian Saliut ka edhe një bashkëpunëtore femër, nuk dihet statusi i saj.E ka dhënë dëshminë e saj. Janë këto dy dëshmi që e kanë lidhur dëshminë e Luftar Reçit me këto ngjarje. Janë 28 faqe dëshmi. Duhen marrë dhe me rezerva pasi është një person i dënuar me 25 vjet burg për vrasjen dhe më pas djegien e të afërmit të tij.

Ndërkohë e paqartë mbetet përfshirja e Viktor Ymerit në këtë histori.

Banushi: Ka qenë kundërshtar me grupin e Lulzim Berishës. Nuk dihen lidhjet. Reçi ka treguar se ka qenë ai që ka gjetur personin për vrasjen e Vajdin Lamaj. Nesër pritet seanca për vlerësimin e masës së sigurisë.

Gazetarja Banushi madje zbuloi se ai ka rënë me këmbët e veta në prangat e policisë.

Banushi: Viktor Ymeri ka pak kohë që ka dalë në liri me kusht nga Gjykata e Elbasanit, dalja e tij bëri bujë të madhe.Gjatë kësaj kohe ka jetuar në Vlorë. Di që ka krijuar familje.Pak kohë më parë është bërë babai i një vajze sepse ka pasur një djalë. Viktor Ymeri është thirrur në Tiranë për formularin e dërguar nga OFL. Nuk është bërë operacion për arrestimin e tij, por ka ardhur për të dorëzuar formularin.