Gopichand Hinduja, miliarderi dhe kreu i familjes më të pasur të Britanisë, ka ndërruar jetë sot më 4 nëntor, në moshën 85-vjeçare.
Hinduja vdiq të martën në Londër pas një sëmundjeje të gjatë, tha një zëdhënës.
Familja me profil të ulët Hinduja renditet në krye të “Sunday Times Rich List” këtë vit me një pasuri kolektive prej 35.3 miliardë £, falë interesave të tyre të gjera në biznes, përfshirë bankat, naftën, pasuritë e patundshme dhe industrinë e argëtimit.
Gopichand Hinduja, i njohur me nofkën “GP”, bashkëkryesonte biznesin e familjes me vëllain e tij më të madh Srichand, i cili vdiq në 2023.
Vëllezërit u zhvendosën në Londër nga India në vitet 1970, ku vazhduan të ndërtonin Grupin Hinduja. Ai tani punëson më shumë se 150,000 njerëz në mbarë botën. Perandoria e familjes u zgjerua përmes një serie blerjesh të mëdha, duke përfshirë blerjen në vitin 1987 të grupit Ashok Leyland, i cili përfshinte pjesë të biznesit të falimentuar britanik të automobilave, British Leyland. Grupi gjithashtu bleu Gulf Oil nga kompania amerikane e naftës Chevron në vitet 1980.
Gopichand Hinduja ishte përfshirë në polemikë në vitin 2001 kur u bë e ditur se ai i kishte shkruar Peter Mandelsonit, një ministër qeveritar në atë kohë, për të marrë një pasaportë britanike për vëllain e tij Prakash.
Vëllezërit gjithashtu dhuruan 1 milion £ përmes fondacionit të tyre bamirës për projektin Millennium Dome në Londër, të cilin Mandelson e kishte në mbikëqyrje atëherë.
Babai i tyre i ndjerë, Parmanand, filloi të tregtonte qilima, çaj dhe erëza në vitin 1914, në një pjesë të asaj që atëherë ishte India Britanike, por tani është Pakistani. Më vonë ai e çoi biznesin në Iran.
Shtëpia londineze e familjes është një vilë e shekullit të 18-të në Carlton House Terrace, me pamje nga St James’s Park dhe pranë Pallatit Buckingham. Portofoli i tyre i pasurive përfshin gjithashtu godinën historike Old War Office (OWO) në Whitehall, të cilën e kanë shndërruar në një vend luksoz.
