Ambrose Dlamini, kryeministri i Eswatini, ka ndërruar jetë për shkak të infektimit me Covdi-19, dy javë pasi u dërgua me urgjencë në një spital në Afrikën e Jugut. Dalmini është udhëheqësi i parë në botë, që ka ndërruar jetë si pasojë e infektimit me Covid-19.

Lajmin e ka konfirmuar dhe zëvendës Kryeministri Themba Masuku, i cili ka shprehur dhe keqardhje për vdekjen e tij.

“Unë jam urdhëruar që të informoj kombin për vdekjen e trishtuar dhe të parakohshme të Shkëlqesisë së Tij Kryeministrit Ambrose Mandvulo Dlamini. Ai kaloi këtë pasdite nën kujdesin mjekësor në një spital në Afrikën e Jugut,por nuk arriti të fitojë betejën me jetën,” tha Zëvendës Kryeministri Themba Masuku.

Sipas ‘Daily Mail’, 52-vjeçari rezultoi pozitiv me Covid-19 në mes të muajit nëntor, por u bë më mirë për një periudhë kohore. Ndërkohë gjendja e tij u përkeqësua një mua më vonë dhe u dërgua në një spital në Afrikën Jugore.

Swaziland, ose e njohur si mbretëria e Eswatini ka raportuar mbi 6,700 raste me Covid-19 dhe 127 vdekje që prej fillimit të pandemisë, ku total vendi ka 1,2 milion njerëz.

g.kosovari