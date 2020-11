Një tjetër personalitet i rëndësishëm në Shqipëri ka humbur jetën, pasi është infektuar me COVID. Ndahet nga jeta në moshën 55-vjeçare ushtaraku, Ndrec Përkeqi.

Nënkoloneli aktiv në Ushtri (Ministrinë e Mbrojtjes), ka ndërruar jetë në Spitalin COVID-2 pas 3 javësh luftë me koronavirusin.

Trupi do të prehet këtë të diel në Laç, ku jetojnë prindërit e tij. I ardhur nga Selita në Mirditë, ai ka shërbyer në një sërë strukturash, ndërsa jetonte me qira në Tiranë me bashkëshorten dhe dy fëmijët.

Përkeqi, ka pasur një rol dhe kontribut shumë të madh në luftën e Kosovës, pasi në atë periudhë ka qenë komandat i batalionit të tankeve.

/a.r