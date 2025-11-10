Milioneri i kriptomonedhave ruse Aleksey Dolgikh ka humbur jetën në një aksident të rëndë automobilistik që ndodhi në orët e para të mëngjesit, sipas mediave ruse.
Lamborghini Urus-i që ai drejtonte doli nga rruga, për shkak të shpejtësisë së lartë, u përplas me barrierat dhe më pas u përmbys, duke marrë flakë.
Nga katër personat në makinë, dy humbën jetën në vendngjarje, ndërsa dy të tjerë u plagosën rëndë.
Autoritetet dyshojnë se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia dhe kushtet e rrugës. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfikësve, automjeti luksoz u dogj plotësisht.
Policia e Moskës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërsa shkaku i vdekjes së Dolgikh pritet të përcaktohet nga autopsia.
Aleksey Dolgikh, rreth 35 vjeç, ishte një nga emrat më të njohur të botës së kriptovalutave në Rusi. Ai ishte bërë i famshëm për pasurinë e fituar nga investimet në tregjet digjitale dhe për jetën e tij luksoze, që e ndante shpesh në rrjetet sociale me makina sportive, udhëtime të shtrenjta dhe festa private.
Mediat ruse raportojnë se ndaj tij kishte pasur dyshime për lëvizje të dyshimta financiare, por asnjë akuzë zyrtare nuk ishte ngritur kundër tij. /Patronlar Dunyasi/
