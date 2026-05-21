Rasti i radhës i trajtuar në emisionin “Stop”, këtë të enjte, më 21 maj, lidhet me një problematikë të gjendjes civile, ku denoncuesja Elisabeta Toskaj rrëfen historinë e saj mes peripecive.
Ajo tregon se është martuar me bashkëshortin e saj në vitin 2003, ndërkohë që ai kishte qenë më parë i martuar dhe i divorcuar. Çifti jetoi për rreth 15 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku të dy kishin shtetësi amerikane dhe ndërtuan jetën me punë dhe investime.
Për të zgjidhur këtë problem, ata iu drejtuan gjykatës. Gjykata e Shkallës së Parë vendosi korrigjimin e të dhënave, duke njohur situatën faktike.
Megjithatë, çështja u apelua dhe zvarritjet gjyqësore zgjatën për vite me radhë. Gjatë kësaj kohe, ndërsa prisnin një vendim përfundimtar, bashkëshorti i zonjës Toskaj ndërroi jetë pas 7 vitesh pritjeje, vetëm pak muaj para se Gjykata e Apelit të shprehej.
Në përfundim, Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin e Shkallës së Parë, duke pranuar korrigjimin e certifikatave.
Por, pavarësisht këtij vendimi, në certifikatën e vdekjes bashkëshorti vazhdon të figurojë si i divorcuar.
“Unë jam pothuajse e vdekur, sepse pa ato certifikata, unë nuk mund të bëj asgjë, jo vetëm në Shqipëri por edhe në SHBA, ku jam shtetase e atij vendi. Nga viti 2003 e deri më sot, kemi ndërtuar shumë gjëra me bashkëshortin dhe unë sot jam jashtë gjithçkaje që kemi ndërtuar, sepse unë jam e përjashtuar nga dëshmitë e trashëgimisë së bashkëshortit tim.”
Si pasojë, qytetarja Elisabeta Toskaj nuk njihet si bashkëshorte dhe as si trashëgimtare ligjore e tij, si në Shqipëri ashtu edhe në SHBA.
