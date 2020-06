Tani që dr. Pushi nuk jeton më, po shprehet mirënjohja për përkushtimin e tij dhe solidariteti me të afërmit e tij. Por të afërmve të tij, më së pari duhet t’u kërkojmë falje. Për ato orë të vështira që kanë kaluar dje pasdite dhe në mbrëmje. Përpos dhmibjes për të shtrenjtin e tyre, iu desh të përballeshin edhe me gjuetinë e shfrenuar të lajmit të vdekjes së tij. Një garë e pakuptimtë se kush do të njoftonte më i pari vdekjen. E gjitha kjo në emër të trasparencës?!