Duke marrë shkas nga vdekja e tre anëtarëve të një familje nga Kosova pas konsumimit të kërpudhave, ish-ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti sqaroi se është e gati e pamundur të dallosh llojet normale nga ato helmuese të kërpudhave.

Panariti bëri me dije se në vendin tonë rriten kërpudha helmuese “Kësula e Vdekjes” që përmbajnë lëndë toksike amatoksinë.

“Trishtim për humbjen e jetës nga helmimi i dyshuar nga konsumi i kërpudhave i familjes Kosovare, nga Gjilani. Toksikologjia analitike ligjore duhet të thotë fjalën e fundit. Megjithatë, është thuajse e pamundur të dallosh me sy të lirë llojet normale nga ato helmuese të kërpudhave. Dy këpurdhat e para në foto janë shumë helmuese ndërsa e treta aspak. Por dallimi me sy të lirë është shumë i vështirë. Kur them shumë helmuese, do të thotë se mjafton gjysëm këpurdhe për të shkaktuar vdekjen pas ngrënies. Te ne, kudo në pyje dhe terrene me hije dhe me lagështi, rritet këpurdha helmuese “Kësula e Vdekjes”.. Kjo këpurdhë përmban lëndën toksike amatoksinë e cila i reziston dhe nuk shkatërrohet nga gatimi, zjerja, pjekja, skuqja. Prandaj pas konsumit helmimi me të është i sigurtë.”