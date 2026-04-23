Akademiku shqiptar, Rexhep Qosja, është ndarë sot nga jeta. Njoftimin e ka dhënë në rrjetet sociale familja e tij, ku ceremonia e lamtumirës është zhvilluar vetëm me praninë e anëtarëve të ngushtë të familjes.
“Njoftojmë se sot, më datë 23.4.2026 është ndarë nga jeta dhe është varrosur Rexhep Qosja. Varrimi u zhvillua në praninë e anëtarëve të ngushtë të familjes. Me dëshirë të të ndjerit, nuk do të organizohet ceremoni pritjeje nga familja. Familja nuk do të marrë pjesë në organizime institucionale. Lusim që privatësia jonë të respektohet dhe të na mundësohet të mbajmë zi në qetësi!”, njoftoi familja.
Për ndarjen nga jeta të akademikut, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot një minutë heshtje.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu u tha deputetëve lajmin e hidhur dhe kërkoi një minutë heshtjeje.
Edhe Kuvendi i Shqipërisë gjatë seancës së sotme plenare ka mbajtur një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të Rexhep Qoses.
Propozimin e ka bërë kreut i Grupit Parlamentar të PS-së,Taulant Balla i cili shprehet:
“Akademiku Rexhep Qosja, vepra e të cilit janë një kontribut i pazëvendësueshëm i kujtesës tonë kombëtare dhe dinjitetit tonë si komb, është shumë jetike në formën e respektit të kontributit për shqipen, të vlerësojmë kontributin e këtij akademiku, që bazuar në rregulloren e Kuvendit kur salla të plotësojë protokollin të një momenti të tillë solemn, ta kujtojmë veprën e tij duke mbajtur një minutë heshtje. Familja ka kërkuar privatësinë për të mos patur ceremoni zyrtare”, tha Balla.
