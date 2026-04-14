Një vajzë 19-vjeçare në Kefalonia, Greqi, u gjet pa ndjenja në sheshin kryesor të Argostolit, këtë të martë, 14 prill.
Ajo u transportua në spitalin e Kefalonias, ku dhe ndërroi jetë. Ajo nuk kishte shenja të dukshme dhune, çka e bën ende të paqartë arsyen e vdekjes së saj.
Raportohet nga mediat greke se e reja, përpara se të humbte ndjenjat, ishte nën shoqërimin e dy personave, të cilët dyshohen si të përfshirë në raste droge.
Në pranga kanë rënë dy personat. Njëri prej tyre, 26 vjeç, është pjesë e kampionatit evropian të të rinjve U17, ku dhe fitoi medaljen e artë. Tjetri është një 22-vjeçar shqiptar. Sakaq, në kërkim është shpallur një tjetër.
Vijojnë hetimet lidhur me ngjarjen, si dhe ekzaminimet lidhur me vdekjen e së resë.
