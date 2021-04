Numërimi i votave për zgjedhjet parlamentare vazhdon me ritëm të lartë.



Kështu deri tani (ora 08:50) janë numëruar fletët e votimit të 4691 Qendrave të Votimit dhe rezultati është në favor të Partisë Socialiste me 48.6%, e ndjekur nga PD me 39.4%, LSI me 6.9%.

Në këtë zgjedhje forcë e katërt politike ka dalë Partia Socialdemokrate e Tom Doshit, e cila ka marrë deri tani 2.2%.

PS-676.484 vota

PD-548.223 vota

LSI-96.143 vota

PSD- 31.159 vota

Nëse këto rezultate i përkthejmë në mandate, PS merr 73, PD 59, LSI 5 mandate dhe PSD 3.

g.kosovari