Juglindja e Shqipërisë po përjeton prej disa orësh një situatë të shtuar sizmike, me lëkundje të njëpasnjëshme që po mbahen nën vëzhgim nga specialistët dhe autoritetet.
Tërmeti më i fundit është regjistruar pak minuta më parë dhe i është shtuar serisë së goditjeve të lehta, që janë ndjerë në këtë zonë gjatë ditës së sotme, 5 shkurt.
Thellësia e tërmetit raportohet të ketë qenë relativisht e vogël, çka ka bërë që lëkundjet të ndihen nga banorët përreth, megjithëse me intensitet të ulët.
Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave civile janë në ndjekje të vazhdueshme të situatës. Ato konfirmojnë se, për momentin, nuk ka të dhëna për persona të lënduar apo pasoja materiale, ndërsa monitorimi do të vijojë për çdo ndryshim të mundshëm. Gjatë ditës së djeshme, 4 shkurt, një tërmet u regjistrua në Korçë.
