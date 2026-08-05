Një vatër zjarri është regjistruar në zonën e Peshkëpisë, në bashkinë Selenicë.
Sipas informacionit paraprak, zjarri ka rënë fillimisht në një pyll me pisha dhe, si pasojë e përhapjes së flakëve, ka përfshirë pjesërisht edhe një varrezë automjetesh në afërsi, ndërsa rrezikohen edhe banesa.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, është lajmëruar shërbimi zjarrfikës, i cili është nisur drejt vendngjarjes për të ndërhyrë në shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Autoritete kanë nisur hetimet për të zbuluar shkaqet e rënies së zjarrit.
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