Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili, me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se ka zhvilluar sot takime me banorët e Kavajës dhe të Golemit.

Vasili thekson se qytetarët presin me padurim referendumin e 25 prillit, për të ndëshkuar Rilindjen që i mashtroi.

Postimi i Vasilit:

Pergjegjesi dhe kenaqesi takimi me qytetaret e Kavajes te Lagjeve 1 dhe 5 si edhe te Golemit, qe presin me padurim Referendumin e 25 prillit per ndeshkuar Rilindjen, qe i mashtroi, perbuzi dhe i zhyti ne varferi, ndonese jetojne ne nje nga zonat me potencialet me te larta turistike dhe ekonomike.

Rilindja, qe grabit kriminalisht 400 milion euro per inceneratoret lë ne mjerim dhe largon shqiptaret nga atdheu./a.p