Por ajo që ka shqetësuar më shumë sot autoritetet shëndetësore greke është fakti që janë zbuluar 6 raste me variantin e ri të koronavirusit. Pesë grekë dhe një britanik rezultuan pozitivë me koronavirusin e ri.

Të infektuarit me variantin e ri të COVID-19 do të qëndrojnë në karantinë, siç është planifikuar dhe do të testohen brenda 10 ditësh, ndërsa pasagjerët e tjerë të fluturimit me të cilat ata udhëtuan janë nën mbikëqyrjen epidemiologjike.

Ky lloj i ri i koronavirusit që u zbulua për herë të parë në Angli vlerësohet të jetë të paktën 70% më ngjitës.