Varianti i ri i koronavirusit/ Fauci ‘i befason’ të gjithë: Jo ndalimit të fluturimeve me Britaninë

Zyrtarët e shëndetit publik aktualisht nuk po këshillojnë Shtëpinë e Bardhë të intensifikojë kufizimet në udhëtimet nga Mbretëria e Bashkuar, edhe kur një pjesë e vendeve vendosën për të pezulluar fluturimet nga atje pasi u zbulua një variant i ri i koronavirusit. Dr. Anthony Fauci i tha CNN se ndërsa Shtetet e Bashkuara duhet “pa dyshim ta mbajnë nën vëzhgim atë”, ai paralajmëroi, “ne nuk duam të mbireagojmë” dhe tha se ai do të këshillonte kundër pezullimit të fluturimeve nga Britania e Madhe nëse çështja lind gjatë një takimi të taskforcës së posaçme kundër koronavirusit të Shtëpisë së Bardhë të hënën. Drejtori i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Robert Redfield gjithashtu i tha një anëtari tjetër të task forcës së koronavirusit, Brett Giroir, se ai aktualisht nuk po rekomandon kufizime shtesë të udhëtimit.

Fauci tha se ndërsa ai nuk po kritikonte vendet e tjera që kanë pezulluar udhëtimet me Mbretërinë e Bashkuar, ai në këtë kohë nuk do të rekomandonte që SHBA të ndërmarrin atë hap. Ndiqeni me kujdes, por mos reagoni shumë ndaj tij, tha Fauci për variantin e ri. Fauci tha se ai beson se zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar po bëjnë gjënë e duhur duke monitoruar nga afër llojin e ri. Kryeshefi mjekësor i Anglisë Chris Whitty paralajmëroi të shtunën se varianti i ri “mund të përhapet më shpejt” dhe ishte përgjegjës për 60% të infeksioneve të reja në kryeqytet, por ai paralajmëroi se aktualisht nuk kishte asnjë provë që sugjeronte që varianti i ri është më vdekjeprurës ose do të neutralizonte efektivitetin e vaksinave të sapo aprovuara.

Deri të hënën, dhjetëra vende në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme dhe Amerikën kishin njoftuar ndalimet e udhëtimit. Të tjerët, të tilla si Greqia dhe Spanja, kanë vendosur kufizime që kërkojnë nga udhëtarët që vijnë nga Britania për t’iu nënshtruar testeve të koronavirusit ose karantinës. Kanadaja njoftoi një ndalim udhëtimi nga mesnata e së dielës për të paktën 72 orë. Në Amerikën e Jugut, Argjentina, Kili dhe Kolumbia kanë pezulluar të gjitha fluturimet direkte në Mbreterine e Bashkuar dhe El Salvador ka ndaluar këdo që hyn në vend nga Britania.

Ndërkohë, Franca njoftoi një ndalim të përkohshëm për të gjitha udhëtimet, duke vendosur një katastrofë të mundshme për tregtinë midis dy vendeve. Franca tha se po punonte për të sjellë një protokoll shëndetësor në të gjithë Europën që do të lejojë transportin e mallrave përsëri. Të hënën në mëngjes, Giroir, përgjegjës i testimit të koronavirusit në Shtëpinë e Bardhë, tha ne CNN se aktualisht nuk kishte ndonjë informacion mbi një kufizim të mundshëm të udhëtimit në Mbretërinë e Bashkuar prej ose nga SHBA për shkak të variantit të ri. Unë mendoj se gjithçka është e mundur. Ne thjesht duhet të vendosim gjithçka në tryezë, të kemi një diskutim të hapur shkencor dhe të bëjmë një rekomandim më të mirë,” tha ai kur u pyet nëse ishte i mundur ndalimi i udhëtimit.