Kanadaja është bërë vendi i fundit që ka ndaluar fluturimet nga Mbretëria e Bashkuar pas zbulimit të një varianti të ri të Covid-19, i cili thuhet nga zyrtarët se përhapet më shpejt se të tjerët.

Kryeministri kanadez Justin Trudeau konfirmoi lajmin të dielën përmes një mesazhi në Twitter se Kanadaja do të ndalojë shumicën e udhëtimeve të pasagjerëve nga Britania e Madhe duke filluar nga mesnata e së dielës për të paktën 72 orë. Ai tha se ky vendim po merrej për të mbrojtur kanadezët në të gjithë vendin.

Të dielën, Franca njoftoi se do të ndërpresë udhëtimin për dhe nga Mbretëria e Bashkuar për 48 orë duke filluar në mesnatë me kohën lokale, për shkak të “rrezikut të ri shëndetësor”, tha kryeministri francez Jean Castex. Si Porti i Dover ashtu edhe Eurotunnel njoftuan më pas mbylljet.

Republika e Irlandës po ndalon fluturimet nga Britania të hënën dhe të martën. “Në interes të Shëndetit Publik, njerëzit në Britani, pavarësisht nga kombësia, nuk duhet të udhëtojnë në Irlandë, me ajër ose me det,” njoftoi qeveria irlandeze në një deklaratë. Italia gjithashtu do të pezullojë fluturimet për dhe nga Mbretëria e Bashkuar, si dhe ndalimin e hyrjes për këdo që ka qenë në Britani në dy javët e fundit, tha ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza në Facebook të dielën.

Portugalia do të lejojë vetëm shtetasit portugezë të arrijnë në fluturime nga Mbretëria e Bashkuar dhe ata duhet të kenë një test negativ Covid-19, sipas Ministrit të Brendshëm të vendit.

Ndërkohë, Kryeministri belg Alexander De Croo tha se Belgjika do të bllokojë udhëtarët nga Mbretëria e Bashkuar për 24 orë të hënën si një “masë paraprake”, megjithëse ndalimi mund të zgjatet nëse është e nevojshme.

Holanda dhe Letonia njoftuan ndalime më të gjata të fluturimeve që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, që zgjasin deri në vitin e ri. Qeveria holandeze, e cila gjithashtu ndaloi pasagjerët e trageteve që mbërrinin nga Britania e Madhe, tha se i njëjti variant i virusit ishte zbuluar në Holandë. Estonia njoftoi gjithashtu një pezullim të trafikut ajror me Mbretërinë e Bashkuar deri në fund të vitit.

Dhe Republika Çeke vendosi një karantinë të detyrueshme 10-ditore për këdo që mbërrin nga Mbretëria e Bashkuar duke filluar nga e diela.

Arabia Saudite ka ndaluar që dje fluturimet ndërkombëtare dhe hyrjen përmes kalimeve tokësore dhe porteve në territorin e saj për të paktën një javë, pas shfaqjes së mutacionit të koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar.

Në Amerikën e Jugut, Argjentina, Kili dhe Kolumbia të gjitha kanë pezulluar fluturimet direkte për dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Ekuadori po konsideron gjithashtu forcimin e masave për të kontrolluar përhapjen e virusit.

Argjentina do të lejojë vetëm një fluturim tjetër nga Britania për të zbarkuar në aeroportin ndërkombëtar në Buenos Aires të hënën në mëngjes. Fluturimet e mëvonshme janë anuluar të gjitha.

Qeveria kiliane njoftoi në Twitter se të gjitha fluturimet për dhe nga Britania e Madhe do të pezullohen, duke filluar nga e marta dhe se udhëtarët që kanë qenë në Mbretërinë e Bashkuar në 14 ditët e fundit do të duhet të vetëkarantinohen.

Presidenti kolumbian Ivan Duque njoftoi në mënyrë të ngjashme që të gjitha fluturimet midis Kolumbisë dhe MB do të pezullohen, duke filluar të hënën. Udhëtarët që kanë qenë në Mbretërinë e Bashkuar në 14 ditët e fundit gjithashtu do të duhet të bëjnë vetë-karantinë, me të hyrë në Kolumbi.

Varianti i ri i koronavirusit, i cili nxiti qeverinë britanike të vendosë një bllokim të “Tier 4” në Londër dhe Anglinë juglindore dhe të shtrëngojë kufizimet për të gjithë Anglinë gjatë periudhës festive, është “jashtë kontrollit”, tha të dielën aekretari i Shëndetësisë Matt Hancock – të njëjtën ditë që Britania e Madhe theu rekordin e saj të përditshëm të rastit të koronavirusit, duke regjistruar 35,928 raste të reja.

CNN raporton se sot do të mbahet një takim urgjent nga kryeministri Boris Johnson, i cili do të përqëndrohet në kufizimet e lëvizjes ndërkombëtare, dhe “në veçanti fluksin e qëndrueshëm të mallrave brenda dhe jashtë Britanisë së Madhe.

/a.r