Komiteti Teknik i Ekspertëve do të dalë sot në një mbledhje urgjente, një ditë pas konfirmimit zyrtar për praninë e variantit Delta të COVID në vendin tonë.

Mbledhje do të zhvillohet në orën 13:00 dhe do të diskutohet pikërisht për variantin Delta, por nuk dihet ende nëse do të ketë ndryshim të masave anti- COVID.

g.kosovari