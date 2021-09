Virologu shqiptar Arban Domi i cili drejton departamentin për zhvillimin e vaksinave në firmën Bioteknologjike GeoVax në SHBA, duke folur për ABC, ka shpjeguar se sipas tij varianti Delta i Covid është më shqetësues sesa “Mu”.

Sipas tij në ndryshim me “Deltan” varianti “Mu” është më rezistent ndaj vaksinave.

“Varianti MU ka mutacione shtesë në proteinë. Dhe nga analizat laboratorike tregon që ka një rezistencë më të lartë ndaj vaksinave. Por në këtë variant nuk ka ndonjë shqetësim të madhe se nuk është në nivel të lartë nga varianti Delta. Se për herë të parë është në Janar në Kolumbi.

Është në 39 shtete tashmë por janë shumë pak raste dhe nuk e dominon Deltën dhe ky variant nuk është aq infektues. Ana negative është se mund të ketë një rezistencë më të madhe ndaj vaksinës. Por do ketë variante shumë në vende të ndryshme. Mendimi im është se variante tre nuk do jenë më infektues por do kenë më shumë rezistencë”, u shpreh Domi.

Duke u ndalur tek vaksinat, Domi ka theksuar se secila prej vaksinave pas disa muajsh e humbet efikasitetin ndërsaka shpjeguar se pavarësisht se niveli i antitrupave mund të ulet pas 6 muajsh janë qelizat memorizuese dhe mbrojtja qelizore ato që luftojnë covid-19 në rastet e ri infektimit.

“Element tjetër për 6 mujorin është se ka antitrupa që bien por mbrojtja kryesore vjen nga antitrupa të tjerë dhe nga mbrojtja qelizore. Por edhe tek të vaksinuarit niveli i antitrupave është në nivel të ulët. Mbrojtja do vijë nga qelizat e kujtesës dhe jo nga antiturpat.

Varianti “Mu” nuk me shqetëson fare. Ndërsa për Deltën ka publikime serioz nga Izraeli dhe Britania. Tregojnë se efikasiteti i vaksinës bie në muajit e 6. Por vaksinat kryesore ndihmojnë shumë dhe që sëmundja të kalojë me qetësi. Por 95-97% e të vaksinuarve do e kenë të lehtë. Ndërkohë studimi i fundit që ka dalë në lidhje me vaksinën kineze.

Për Coronavax Jo më tepër se 3 muaj pas dozës së dytë fillon rënia e efikasitet. Turqia fillojë të bëjë një dozë të tretë për vaksinën kineze dhe bënë një vaksinë të tretë në shumë raste edhe Pfizer”, shtoi virologu.

/m.j