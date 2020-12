Tri variante të reja të COVID-19 janë zbuluar javët e fundit, të cilat kanë ngritur shqetësime në të gjithë botën sepse disa e bëjnë virusin deri në 70 për qind më të transmetueshëm.

Dihet që viruset ndryshojnë dhe vazhdimisht ndryshon. Është një proces i cili ndodh ndërsa ato kalojnë nga personi në person për një periudhë një muajshe, raporton aljazeera.

Kështu që për shkencëtarët, nuk ishte befasi të dëshmonin variante të reja të sëmundjes.

Ndërsa është e vështirë të parashikohet se ku do të ndodhin mutacione të reja të sëmundjes, asnjëra deri më tani nuk është zbuluar të përmbajë mutacione që e bëjnë virusin më vdekjeprurës, ose më shumë të ngjarë të jetë në gjendje të shmangë vaksinat ose trajtimet.

Një nga llojet e para të raportuara njihet si varianti i Mbretërisë së Bashkuar, i cili është emëruar VUI-202012/01 (Varianti i parë nën Hetim në Dhjetor 2020). Ky mutacion mendohet të ketë ndodhur për herë të parë në mes të shtatorit në juglindjen e Mbretërisë së Bashkuar, në kryeqytetin Londër ose qarkun e Kentit.

Referuar nga disa ekspertë si prejardhja B.1.1.7, kjo është bërë me shpejtësi lloji dominant në rastet e COVID-19 në shumë pjesë të Mbretërisë së Bashkuar.

Duket se nuk është më fatale, por është më ngjitëse sesa lloji origjinal, i cili ka çuar në kthimin e shpejtë të kufizimeve ndërkombëtare të udhëtimit dhe masave të tjera mes sezonit të festave.

Mund të çojë në të njëjtat simptoma të gjera si lloji origjinal, duke përfshirë temperaturë të lartë, kollë të thatë të vazhdueshme dhe humbje ose ndryshim të shijes dhe erës.

Varianti në Mbretërinë e Bashkuar është përhapur me shpejtësi në të gjithë Evropën, me Italinë, Danimarkën dhe Holandën që raportojnë infeksione të reja. Australia dhe Singapori kanë zbuluar gjithashtu raste të variantit me përhapje të shpejtë në Mbretërinë e Bashkuar. Vendet, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kanë kërkuar tashmë teste negative COVID-19 nga udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Telegrafi.

Ndërkohë, Afrika e Jugut ka raportuar gjithashtu një lloj të ri COVID-19, i cili duket se ka ndryshuar më tepër sesa varianti i Mbretërisë së Bashkuar. Ajo ka bërë rrugën e saj në disa vende, përfshirë Britaninë.

E njohur si 501.V2, ky variant është mbizotërues midis infeksioneve të reja të konfirmuara në Afrikën e Jugut dhe duket se është më infektues sesa virusi origjinal, sipas zyrtarëve shëndetësorë dhe shkencëtarëve që udhëheqin strategjinë e virusit të vendit.

Megjithëse është shumë herët për të konfirmuar, ky lloj i ri mund të jetë përgjegjës për drejtimin e ringjalljes aktuale të vendit të sëmundjes. Autoritetet në Afrikën e Jugut kanë futur kufizime më të ashpra ndërsa numri i rasteve totale të konfirmuara i afrohet një milion.

Ndërsa varianti transmeton shpejt dhe ngarkesat virale janë më të larta, nuk është ende e qartë nëse çon në sëmundje më të rëndë.

Së fundmi, zbulimi i fundit është një variant i ri që u shfaq në Nigeri. Ofshtë e një prejardhje të veçantë nga mutacionet e tjera.

Ky variant P681H nuk duket se po përhapet aq shpejt sa dy variantet e tjera të reja. Shkencëtarët thonë se nuk ka ende prova të mjaftueshme për të provuar se një rritje në rastet lidhet me një transmetim të shtuar të këtij lloji të ri.

Mutacionet e reja mund të ndikojnë në testimin deri diku, duke e bërë më të vështirë zbulimin e virusit.