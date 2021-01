Komisioneri i BE për Zgjerimin, Oliver Varhelyi, ka ndarë në Twitter pamjet nga fillimi i punës së TAP.

Zyrtari i lartë i Brukselit shprehet se Bashkimi Evropian mezi pret mundësinë që gazjellësi të shtrihet edhe në Ballkanin Perëndimor.

“Një lajm i mirë për të nisur vitin. TAP fillon të transportojë gaz nga Azerbajxhani në Evropë. Korridori i Gazit Jugor është tashmë funksional dhe ne mezi presim për të eksploruar shtrirjen e tij të mundshme në Ballkanin Perëndimor” – thotë komisioneri.

Good news to start the year! @tap_pipeline began to transport #natgas from #Azerbaijan to Europe. #SouthernGasCorridor is now operational and we are keen on exploring its possible extension to the #WesternBalkans. https://t.co/JiZSZAc7NC

