Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, ka folur sot për shembjen e teatrit Kombëtar. Ka qenë një pyetje nga titullari i Grupit PPE, eurodeputetit Michael Gahler që ka sjellë dhe reagimin e komisionerit Varhelyi. (Video: 17:36)

“Javën e kaluar, shembja e Teatrit Kombëtar në Tiranë, të dielën në mëngjes të jep përshtypjen nëse qeveria do gjithashtu të shkatërrojë ambicien për të punuar për 15 pikat, të paktën që duhet të përmbushë për të fituar besueshmëri për negociatat me BE. Si e komentoni?”, e ka pyetur Gahler në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Europian ndërsa diskutohej për Buxhetin e Partneritetin Lindor.

Komisioneri Varhelyi në përgjigjen e tij theksoi se vërtet çdo shtet vendos vetë për teatrot e monumentet por jo duke përjashtuar aktorët e rëndësishëm, por duke i përfshirë të gjithë grupet e interesit në konsultim e vendimmarrje. “Për shembjen në fundjavë në Tiranë, po ka një debat që po vijon në vend dhe po debati arriti një pik të dielën kur godina e teatrit u shemb. Kam folur me kryeministrin e Shqipërisë në telefon. Kemi diskutuar për nevojën që duhet të kemi një qasje më të koordinuar dhe skena të tilla është e mira të evitohen por gjithashtu e kuptoj se është e drejta e vendit të vendosë vetë për Teatrin Kombëtar pa iu thënë se çfarë teatri duhet të ndërtojnë por ajo që është e rëndësishme se nuk duhet të bëhet në një mënyrë konfrontimi dhe pa përfshirë grupet e interesit në proces”, tha Varhelyi. (VIDEO- 17:50)

Michael Gahler është Eurodeputet (PPE, Gjermani) koordinator për çështjet e jashtme e të zgjerimit i grupit parlamentar të Partisë Popullore Europiane e koordinator i tij në Komisionin e Jashtëm.