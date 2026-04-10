Kreu i NATO-s, Mark Rutte, po zhvillon një vizitë në Shtetet e Bashkuara, ku pritet të takohet me presidentin Donald Trump. Ai ka dhënë disa kritika për aleatët europianë, duke konsideruar se kundër Iranit kanë qenë shumë të ngadaltë. Rutte thekson se varësia nga SHBA-të në aspektin ushtarak është e pashëndetshme.
“Presidenti i shtyu aleatët drejt një vendimi historik në samitin e NATO-s në Hagë verën e kaluar për të investuar 5 për qind të PBB-së në mbrojtje, dhe kjo do të ndihmojë për të siguruar që NATO-ja e së ardhmes të mos jetë një aleancë ku aleatët varen në mënyrë të pashëndetshme nga Shtetet e Bashkuara, por një aleancë ku SHBA-ja e di se ka partnerë të aftë, të gatshëm dhe të vendosur për të mbrojtur lirinë dhe sigurinë tonë. Më lejoni të jem i qartë, kjo aleancë nuk po injoron rrezikun, siç do të thoshit ju në Shtetet e Bashkuara. Kur erdhi momenti për të ofruar mbështetjen logjistike dhe ndihma të tjera që Shtetet e Bashkuara kërkonin në Iran, disa aleatë ishin disi të ngadaltë, për të mos thënë më shumë. Për hir të së vërtetës, ata ishin edhe disi të befasuar”.
