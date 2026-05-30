Jemi në prag të 31 Majit, Ditës Botërore pa Duhan, por sot shqetësimi nuk lidhet më vetëm me konsumimin klasik të duhanit. Kohët e fundit po vihet re një rritje e ndjeshme e përdorimit të cigareve elektronike, apo vape-eve, veçanërisht mes të rinjve dhe të miturve.
Me ngjyra tërheqëse dhe shije nga më të ndryshmet, ato po promovohen si një alternativë moderne, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se pas këtij imazhi fshihen rreziqe serioze për shëndetin. Helmi po maskohet gjithnjë e më shumë si teknologji.
Për të folur më gjerësisht në lidhje me këtë dhe të tjera, në emisionin “Aldo Morning Show” ishte i ftuar këtë të shtunë, më 30 maj, mjeku toksikolog, Alert Drishti.
Drishti pohoi se gënjeshtra më e madhe që po qarkullon sot është se cigaret elektronike nuk janë të dëmshme.
“Ai është një avull që ne do ta fusim në mushkëri, mushkëritë nuk janë të përgatitura fiziologjikisht dhe dëmtohen. Vape-et standarde kanë në përbërjen e tyre nikotinën, e cila është një substancë të cilën organizmi ynë e mbart, por mënyra se si ne e marrim atë, nëpërmjet ushqimit, në mënyrë fiziologjike, ndryshon nga marrja e saj nëpërmjet cigares apo vape-eve. Pra, nuk jemi në kushte fiziologjike dhe vetëm kaq mjafton për të thënë që janë të dëmshme.”
Mjeku sqaroi se nuk bën dot një krahasim se cila është më e këshillueshme për t’u konsumuar mes këtyre dy formave të duhanpirjes.
Ai u shpreh se konsumimi i duhanit dhe cigares elektronike mund t’i japë individit një lloj kënaqësie momentale, por dëmet janë afatgjata.
“Duhet t’i mundësojmë këtij brezi të dijë se çfarë janë këto lloj substancash dhe cilat janë ato që quhen efekte të dëshiruara dhe ato të padëshiruarat. Dhe balanca mes këtyre të dyjave anon nga ana e keqe. Pra, vërtet ti mund të marrësh një efekt të dëshiruar, një qetësim apo një fuqizim fizik ose mendor, por kjo ndodh për pak minuta, ndërkohë që dëmi është për gjithë jetën. Dëm ky, i cili përparon për çdo konsumim të këtyre substancave.”
