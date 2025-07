Temperaturat ekstremisht të larta që po përjeton vendi kanë rritur ndjeshëm shqetësimet e pacientëve kronikë të cilat, në klinikën e kardiologjisë në QSUT përkthehen në më shumë raste me të sëmurë kardiakë.

“Statistikash nuk është rritur numri i pacientëve me Infarkte të miokardit, është i njëjti numër, por janë shtuar pacientët me insuficiencë kardiake, kardipatët, valvulopatët, hipertensivët, pra është shtuar ndjeshëm kontigjenti i dytë për shkaqe të tilla si neglizhenca apo largimi nga qendrat shëndetësore pasi shkojnë me pushime apo neglizhimi me medikamentet etj.”, tha kardiologu në QSUT, Aurel Demiraj.

Një nga neglizhencat që po konstatohet nga mjekët tek këta të sëmurë është rehidrimit. Profesor Demiraj shpjegon mekanizimin çfarë ndodh tek ata.

“Kam parë shpesh herë që individët harrojnë domosdoshmërinë e rehidrimit. E injorojnë duke dalë në vapë pa marrë një shishe ujë me vete. Në të nxehtë sasia e ujit që ne humbasim përmes djersitjes dhe avullimit është 4 herë më e lartë se gjatë periudhës së të ftohtit. Gjithashtu bashke me ujin humbasim edhe kripërat minerale dhe organizmi e ka më të vështirë të mbajë një ekuilibër për të ribalancuar kripën. Kjo përkthehet në shtim të punës së zemrës. Pra pacientët që janë kardiopatë, që kanë një zemër të dëmtuar, pacientët me insuficiencë kardiake, thyejnë ekuilibrin e brishtë që kanë patur kur dalin në të te nxehtë dhe dehidratohen”, theksoi mjeku.

Përveç përshtatjes së dozave të medikamenteve gjatë të nxehtit, mjekët i kujtojnë çdo të sëmuri kronikë: “Të jenë logjikë ne veprimet që bëjnë. Të mos dalin në të nxehtin ekstrem 12-4 . Të rehidrohen. Të kontaktojnë mjekun sapo shohin që metabolizmi i tyre përkeqësohet”.

Në urgjencën paraqiten rreth 350 raste në ditë ku pjesa më e madhe janë raste të përkeqësimit të sëmundjeve kronike.