Analisti Lorence Vangjeli, i ftuar në studion e emisionit “Trialog” në RTSH, e cilësoi organizimin e Samitit të NATO-s si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë, duke theksuar se vendi fiton më shumë në aspektin e imazhit dhe të pozicionimit ndërkombëtar.
Sipas Vangjelit, nuk duhet parë si një sukses personal i kryeministrit Edi Rama, pavarësisht mesazheve politike që, sipas tij, u përcollën gjatë zhvillimeve të samitit. Ai nënvizoi se protagonisti kryesor ishte presidenti amerikan Donald Trump, deklaratat e të cilit u interpretuan si një sinjal pozitiv për klimën e samitit dhe për unitetin e aleancës.
“Në fakt, tundimi është shumë i madh dhe kërkon shumë qetësi për t’iu shmangur atij, për të mos e konsideruar këtë si një fitore personale. Rama e ulëriti një gjë të tillë nëpërmjet batutave. Njëlloj sikur kishte rreshtuar një mur me armiq të padukshëm, që u thotë: “Tani unë ju kapërceva juve.” Në fakt, kjo nuk ka të bëjë fare me emër të përveçëm ose, nëse do të duhej të gjendej një emër i përveçëm, ky është në anën tjetër të Atlantikut dhe është presidenti Trump.
Dy nga frazat më të cituara sot të presidentit Trump nga mediat ndërkombëtare ishin se “jam shumë i impresionuar me klimën në të cilën po zhvillon punimet samiti”, apo një tjetër, sërish në stilin e tij: “E ndjeva dashurinë tuaj në sallë.”
Këto rrëfyen shëndetin e këtij samiti, sepse pikërisht një president i paparashikueshëm dhe atipik si Trumpi kishte ngritur shqetësime te aleatët evropianë, kryesisht të NATO-s, për ecurinë e mëtejshme të samitit, të samiteve të NATO-s apo edhe më tej akoma, për vetë shëndetin e NATO-s. Për herë të parë në 80 e kusur vjet viheshin në dyshim disa gjëra të cilat deri dje dukeshin si tabu të pakapërcyeshme”, u shpreh Vangjeli.
Analisti theksoi se samiti përbën një fitore për Shqipërinë, edhe nëse organizimi i tij lidhet me rotacionin e vendeve pritëse.
Sipas tij, zhvillimi i këtij eventi konfirmon pozicionin e Shqipërisë brenda NATO-s dhe e rikthen vendin në qendër të vëmendjes së partnerëve ndërkombëtarë.
“Pjesa tjetër, pastaj, është që kjo është një fitore e madhe e Shqipërisë, qoftë edhe nëse ndodh për shkak të rotacionit. Është fitore sepse konfirmon pozitën e saj në NATO. Nuk është se është shumë e nevojshme, por është një lloj konfirmimi i tillë. E vë edhe njëherë Shqipërinë në dritën e projektorëve, të vëmendjes ndërkombëtare, e cila ka pastaj dy pamje”, tha analisti.
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