Analisti Lorenc Vangjeli, i ftuar në studion e emisionit “Trialog” të moderuar nga Alba Alishani, ka komentuar mbi situatën politike në vend dhe raportin mes dy forcave kryesore, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike.
“Edhe këtë herë, më shumë se sa herë të tjera, partia e drejtuar nga kryeministri Edi Rama nuk ka nevojë t’i fitojë zgjedhjet. Ajo thjesht mund të presë me qetësi se si do t’i humbasë zgjedhjet kundërshtari,” u shpreh Vangjeli.
“PD-ja ende nuk është në nivelin për të qenë konkurruese,” theksoi Vangjeli, duke nënvizuar se mungesa e organizimit dhe e alternativës e vendos opozitën në një pozitë të dobët përballë mazhorancës.
Leave a Reply