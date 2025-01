Analisti Lorenc Vangjeli ka theksuar se humbësi kryesor nga pezullimi i fondeve amerikane për institucionet dhe organizatat shqiptare është shoqëria civile.

Në emisionin “Debat” me gazetaren Alba Alishani në A2 CNN, Vangjeli theksoi se disa organizata të shoqërisë civile, të cilat kanë aktivitete liberale që bien në kundërshtim me politikat e administratës Trump, do të kenë vështirësi të marrin financime. Ai shtoi se dy sektorët më të rëndësishëm për Shqipërinë, drejtësia dhe siguria, janë ato që kanë nevojë urgjente për mbështetje dhe garanci nga SHBA-të.

“Ne kemi një nevojë të madhe për fonde dhe siguri, veçanërisht në drejtësi dhe siguri. Këto janë dy fusha kyçe për Shqipërinë. Pavarësisht nga provimet që do të kalojnë, këto sektorë mund të marrin ndihmë të mëtejshme,” tha Vangjeli, duke shtuar se siguria e Shqipërisë ka një ndikim të caktuar në sigurinë kombëtare të SHBA-ve, ndonëse vlera e saj është modeste.

Ai përfundoi se humbësja më e madhe nga kjo situatë do të jetë shoqëria civile, pasi administrata Trump mund të përdorë “gërshërët” për të kufizuar financimin për një pjesë të madhe të organizatave të këtij sektori.