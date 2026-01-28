Tërheqja e përkohshme nga miratimi me procedurë të përshpejtuar i draftit të ri të Kodit Penal është cilësuar si një lajm i mirë dhe një moment reflektimi nga analisti Lorenc Vangjeli.
I ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH, Vangjeli argumentoi se nxitimi për të kaluar një kod kaq voluminoz dhe të ngarkuar mund të kishte pasoja të rënda për qytetarët, duke e kthyer ligjin nga një instrument drejtësie në një “kurth”.
Sipas analistit, drafti i propozuar vuante nga një mbingarkesë nenesh, gjë që sipas tij rrezikonte ta delegjitimonte atë që në nisje.
“Kemi shpëtuar nga diçka që mund të ishte shumë herë më e rëndë. Kodi nuk mund të jetë kaq i ngarkuar. Ai duhet të jetë i qartë, gjithëpërfshirës dhe lehtësisht i kuptueshëm,” u shpreh Vangjeli.
Ai ngriti shqetësimin se nëse vetë profesionistët e ligjit e kanë të vështirë ta zbërthejnë, për qytetarin e thjeshtë zbatimi i tij bëhet i pamundur.
“Kodi nuk është kurthi që një shumicë parlamentare e caktuar mund ta ndryshojë, por duhet të jetë një instrument që qytetari ta kuptojë qartë dhe bjerë në të me dashje,” shtoi ai.
Parkimi i dyfishtë, burg apo heqje patente?
Duke u ndalur te ashpërsimi i masave, Vangjeli mori si shembull konkret propozimet për dënimin me burg për shkelje të caktuara rrugore, si parkimi i dyfishtë. Ai e cilësoi këtë qasje si të papajtueshme me standardet evropiane.
“Shikoni çfarë zgjidhjeje jep ligjvënësi ynë: ndëshkimin. Po në Europë çfarë bëjnë? A fusin në burg? Jo,” – tha Vangjeli.
Sipas tij, logjika perëndimore bazohet te parandalimi administrativ dhe jo te privimi i lirisë.
“Në Evropë shoferit i heqin patentën, i heqin mundësinë për të bërë këtë shkelje, por jo burg,” përfundoi analisti, duke kërkuar që Kodi i ri t’u japë prokurorëve standarde të pavarura dhe jo hapësira për abuzime.
