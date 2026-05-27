Lorenc Vangjeli, i ftuar në emisionin Trialog, deklaroi se marrëdhëniet mes Shqipëria dhe Greqia vazhdojnë të kenë disa çështje të hapura, ku përmendi edhe çështjen e detit si një nga problemet kryesore.
Sipas tij, një faktor që mund të ndikojë ose kushtëzojë politikat mes dy vendeve është prania e madhe e emigrantëve shqiptarë në Greqi. Vangjeli tha se në kulmin e emigracionit shqiptar në Greqi kanë jetuar rreth 800 mijë deri në 1 milion shqiptarë.
Analisti theksoi gjithashtu se një pjesë e emigrantëve kanë marrë pasaporta greke dhe nuk regjistrohen më si të huaj, ndërsa aktualisht rreth 300 mijë shqiptarë rezultojnë me leje të përhershme qëndrimi në Greqi. Sipas vlerësimeve që ai përmendi, numri real i shqiptarëve në Greqi mund të variojë nga 500 mijë deri në 700 mijë persona.
“Kemi shumë probleme me njëri tjetrin, çështja e detit është njëra prej tyre dhe për të dal në një gjë që është ulëritëse. Ne në Greqi në kulmin e emigracionit tonë kemi pasur 800-1 milion shqiptar dhe kjo ka qenë shifra zyrtare. Një pjesë e madhe e tyre mbas krizës të 2008-2009-s u larguan në Gjermani, Angli, në vendet skandinave, në Shtetet e Bashkuara. Një pjesë e madhe e tyre kanë marrë pasaporta greke dhe nuk regjistrojnë më si të huaj.
Rreth 300 mijë sot janë me leje të përhershme qëndrimi dhe shifrat më realiste variojnë nga 500 deri në 700 mijë shqiptarë. Sot ne nuk kemi një numër të saktë të shqiptarëve. Nuk kemi një, numërator”, u shpreh Vangjeli.
