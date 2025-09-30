Kreu i grupit parlamentar i PD, Gazment Bardhi tha se do e përshëndeste vendimin, nëse presidenti Bajram Begaj nuk do të dekretonte datën për zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë Tiranë. I pyetur nga analisti Lorenc Vangjeli në emisionin “Trialog” në RTSH, se çfarë do thoshte nëse nuk dekretohet një datë për zgjedhjet lokale në Tiranë, Bardhi tha shkurt “Do e përshëndes”.
Më herët Bardhi u shprehu skepticizëm se “presidenti do të veprojë në përputhje me Kushtetutën”, në një kohë që Erion Veliaj çoi në Kushtetuese vendimin e shkarkimit të tij.
Lidhur mbi masën e paraburgimit ndaj Erion Veliajt, Bardhi tha se si Veliaj ashtu edhe qytetarët e thjeshtë janë të barabartë përpara ligjit dhe duhen trajtuar njësoj. Bardhi tha se në paraburgim ndodhen me qindra qytetarë për çështje më të vogla.
“Veliaj nuk ka asnjë arsye për t’u trajtuar nga qindra e mijëra qytetarë që për vepra shumë herë më minore ndodhen sot në paraburgim, secili prej nesh është i barabartë përpara ligjit. Në parim patjetër që mund të ketë vend për të parë sjelljen e sistemit gjyqësor lidhur me masat e arrestit të burg dhe teprimit e tyre e me masat. Por kur një qytetar për 20-30 mijë lekë të vjetra shkon në paraburgim, Veliaj me 20-30 milionë të vjedhura patjetër do shkojë në paraburgim. Problemi im është se kur kjo i ndodh një njeriu të rëndësishëm ne e diskutojmë në studio ishte i drejtë apo jo, ndërsa kur i ndodh çdo ditë qytetarëve të zakonshme nuk trajtohet në asnjë vend”, tha Bardhi.
Vangjeli: Nëse Strasburgu do e gjykonte në tejkalim mase, paraburgimin e Velliajt?
Bardhi: Nuk kam ndërmend ta përshëndet, por do ishte një vendim drejtësie që duhet të respektohet. /rtsh/
